Un carterista devuelve el monedero que robaba cuando se da cuenta de que lo están grabando

La Policía de Bombay ha difundido un vídeo en el que se puede ver a un hombre en la cola de un supermercado, que en un descuido del cliente que se encontraba delante de él, le quita el monedero. El carterista, al percatarse que está siendo grabado por una cámara del establecimiento, devuelve la cartera a la víctima.

El joven ladrón, en el momento de percatarse de la cámara de seguridad, sonríe ante ella, y llamando a su víctima, le devuelve la cartera. El hombre, ajeno a que había intentado robarle, le muestra su agradecimiento y le estrecha la mano.

La Policía de la ciudad india advierte: ''El vídeo es divertido, pero las consecuencias pueden ser muy serias''.

The video is funny, but the consequences in reality will be quite serious! #EyeOpenersForYou pic.twitter.com/rcQqypvsqF