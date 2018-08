Una rara moneda de 5 centavos es vendida por más de 4,5 millones de dólares

Una moneda de 5 centavos de dólar de principios del siglo pasado, aproximadamente de 1913, ha sido vendida el pasado miércoles a un comprador anónimo por 4,56 millones de dólares en Filadelfia, Estados Unidos.

Esta moneda es conocida como 'Eliasberg 1913 Liberty Head Nickel', y se estima que solo se acuñaron cinco unidades de esta moneda.

''Realmente nadie conoce las circunstancias de la producción de esta rara moneda'' declara Vicken Yegparian, vicepresidente de la galería numismática de donde procede esta moneda. Según informa 'Fox News', de las cinco monedas, dos están fuera del mercado, otra fue donada al museo Smithsonian, y otras dos, la recién vendida, y otra más, se encuentran en manos privadas.

From #TheHotBid: Bids on the 1913 Liberty Head nickel at @StacksBowers have risen to $3.8 million--placing it within its $3 million to $5 million estimate. https://t.co/6ilYsEoeOL pic.twitter.com/0FLNSNCdXq