Un hombre cambia legalmente de género para asegurar su coche más barato

Un chico de 23 años en Canadá recibió una mala noticia, ya que el seguro de su coche costaba 4.500 dólares canadienses, 1.100 dólares más que si fuera mujer. Los seguros de coche canadienses estiman que los varones menores de 25 años tienen más posibilidad de sufrir un accidente que las mujeres de la misma edad, por lo que estas cuotas son más altas en hombres.

Ni corto ni perezoso, David, decidió que cambiaría su sexo en el certificado de nacimiento para que constara tanto en el carnet de conducir como en la póliza del seguro, y obtener asó la tarifa más económica. El joven acudió al médico para obtener el certificado. ''Fue bastante simple. Básicamente lo pedí y les dije que me identifico como mujer, o que me gustaría identificarme como mujer, y me escribieron la carta que quería''.

Tras enviar estos documentos David recibió el certificado de nacimiento indicando que su sexo era el femenino. ''Estaba bastante sorprendido, pero también me sentí aliviado. Sentí que vencí al sistema. Sentí que había ganado'', declaraba el joven.

Con el nuevo certificado de nacimiento, el chico cambió su licencia de conducir y los datos de su póliza de seguros, con lo que ahorraría unos 90 dólares al mes.