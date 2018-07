El metro de Viena planea repartir desodorantes y prohibir la pizza como medida contra los malos olores

La falta de aire acondicionado en muchos de los trenes del metro de Viena, ha decidido a la empresa de transportes de la ciudad a repartir 14.000 desodorantes entre los viajeros, y planea prohibir el consumo de alimentos como pizzas, kebabs, o fideos instantáneos, como medida para luchar contra los malos olores en un verano inusualmente caluroso en la ciudad europea.

'''Las reacciones de los pasajeros han sido muy positivas, nadie se lo toma demasiado a mal'', explica el portavoz de Wienes Linien, empresa municipal de transportes en Viena. ''A muchos pasajeros del metro les incomodan los fuertes olores, sobre todo aquellos que provienen de la comida rápida'''.

La empresa va a pedir a través de una encuesta en su página web si los usuarios quieren que se prohíba consumir alimentos de comida rápida en verano. En primeros sondeos, un 77% de los usuarios del metro vienés está a favor de prohibir las comidas en el metro.

''Me parece muy buena iniciativa, no me gusta nada cuando alguien decide comerse una salchicha o un kebab en el metro, y es algo que sucede a menudo, sobre todo por la noche''. ''Me incomoda mucho el olor de ciertos alimentos, pero creo que el problema real es el sudor de la gente'', explica una viajera habitual del metro de la capital asutríaca.