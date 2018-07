Un perro llamado 'Lucifer' salva a su dueño de las llamas de un incendio

Un perro llamado 'Lucifer' rescató a su dueño del incendio que se produjo el miércoles en una casa de Hutchinson, Kansas (EE.UU.).

Larry Moore se quedó dormido en el sillón del cuarto de estar cuando, por un fallo eléctrico, un incendio se desencadenó en el domicilio. Los detectores de humo no funcionaron y Moore continuó 'soñando'. Pudo haber muerto si su mascota 'Lucifer' no le hubiera despertado.

"Se levantó de un salto en mi regazo, saltó y me despertó, me di la vuelta y la casa ardió", declaró Moore a 'KWCH-TV'. "No creo que no lo hubiera logrado, para ser sincero, porque sucedió muy rápido".