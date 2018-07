Esta chica engañó a todos con el vídeo de un supuesto accidente haciendo el 'In my feelings challenge'

El famosísimo 'challenge' que se está haciendo totalmente viral en las redes sociales, y desde famosos hasta gente anónima, se han atrevido a hacerlo y a colgar el resultado en las redes sociales, es el 'In my feelings challenge'

Para quien no lo sepa, consiste en poner en el coche la canción de Drake, cuyo nombre es el mismo que el del challenge, 'In my feelings', salir del coche con este en marcha despacio, y bailar una coreografía avanzando lentamente con el coche mientras alguien graba desde dentro.

En este caso , una joven llamada Kari Miller, se ha hecho viral al subir un vídeo en el que hace este reto viral y es atropellada brutalmente por un coche a gran velocidad.

Después del revuelo que causó el vídeo y lo viral que se hizo, y más teniendo en cuenta las especulaciones sobre la muerte de la joven y su estado de salud, la joven ha tenido que actuar y mandar un mensaje a través de Facebook para que la gente supiera que el vídeo había sido un 'fake'y era todo mentira.

"Estoy viva. Fue solo una edición de video realizada por Steve McClean y toda la ayuda de Zac Weathers y Leila Mrakovcich", escribe la joven en su cuenta de Facebook.