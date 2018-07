Este camarero enseña a través de Twitter la cantidad de cosas que le pasan trabajando en un bar

Este camarero ha decidido enseñar al mundo, en este caso a Twitter, lo que tienen que aguantar los camareros mientras dura su jornada laboral, por parte de los clientes. En este caso, el hilo ha comenzado con un tuit en el que pone "estas son todas las gilipolleces que tengo que aguantar trabajando en el bar".

Y algunas de las más llamativas son estas:

10- Una vez un tío me dijo si podía celebrar el cumpleaños de su hijo aquí, yo le respondí que claro, que cuántos iban a ser, hora y día, lo arreglamos todo y me dijo que el se traía los bocadillos y la bebida, le dije que eso no podía ser y se enfadó, me amenazó con denunciarme