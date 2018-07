Camina 32 kilómetros para llegar a su primer día de trabajo y el jefe le regala su coche

Un ciudadano norteamericano, que estuvo dispuesto a caminar durante 32 kilómetros para llegar a tiempo a su primer día de trabajo, fue recompensado por su dedicación.

Walter Carr, de Alabama, iba a comenzar a trabajar en Bellhops, una empresa de mudanzas el pasado domingo, pero el sábado por la noche su vehículo sufrió una avería, y por llegar a tiempo al trabajo, comenzó a caminar en la medianoche del sábado.

La Policía de Pelham (Alabama) vio a Walter a primera hora del domingo vagar por sus calles, después de haber caminado durante cuatro horas desde Homewood a Pelham. Al escuchar su historia, los agentes le compraron un desayuno y lo llevaron al trabajo, una casa donde Bellhops tenía contratado una mudanza.

Cuando la noticia del periplo de Walter llegó al CEO de Bellhops, Luke Marklin, éste decidió hacer algo especial para recompensar al empleado. El lunes, Marklin le regaló a Carr su coche, un Ford Escape del 2014.

We've all seen the amazing story shared by Jenny about one of our bellhops, Walter Carr, but many have asked if we have any video from the moment CEO @LukeMarklin thanked Walter for the perseverance he demonstrated on his first day w/ @BellhopsMoving #TheWorldNeedsMoreWalters pic.twitter.com/mXrvI2JQoP