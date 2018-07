Liberan a un trabajador que quedó atrapado en el interior de una hormigonera con el cemento hasta la cintura

Un trabajador californiano quedó atrapado en el interior de una hormigonera el jueves por la noche mientras trabajaba en una obra en la ciudad de Union City del condado de Alameda (California, EE.UU.), informó 'Fox 2 KTVU'.

El obrero, supervisor de la compañía U.S. Pipe, cayó al interior de la hormigonera cuando perdió el equilibrio. El Departamento de Bomberos tuvo que acudir en su resate que se prolongó durante horas. El supervisor estaba cubierto de cemento hasta la cintura.

"Fue asegurado con un arnés para evitar que se hundiera más profundo y las cuadrillas están drenando el producto desde el fondo de la hormigonera para aliviar el cemento seco que rodea al paciente", tuiteó el departamento.

El hombre finalmente fue rescatado aproximadamente dos horas después de haber caído en la hormigonera.

