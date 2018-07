Una mujer y su amante mecánico mueren por inhalación de monóxido de carbono mientras mantienen relaciones en un garaje

Los cuerpos de Tameka Hargrave de 39 años y de un mecánico no identificado de 36 fueron encontrados por Kahali Johnson, marido de la mujer, en el interior de un garaje de New Jersey (EE.UU.) la noche del pasado lunes, informó 'ABC 7 New York'.

Según los informes policiales, Hargrave y su amante mecánico murieron por una intoxicación de monóxido de carbono mientras mantenían relaciones sexuales en el interior del garaje. Al parecer, la mujer le ofreció servicios sexuales como pago por la reparación de su vehículo, según informaron las autoridades.

En declaraciones al citado medio, Johnson dijo que descubrió los cuerpos cuando el lunes por la noche llegó a su casa y notó un fuerte olor que provenía del garaje. Allí encontró a su mujer y al mecánico tendidos en el suelo y el coche en funcionamiento.

Cuando las autoridades llegaron al domicilio e investigaron los hechos, llegaron a la conclusión de que las muertes "parecían ser accidentales".

"Este incidente está bajo investigación, pero parece ser accidental", declaró una portavoz de la Policía.