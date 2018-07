Esparcen las cenizas de la madre de un jugador de la NFL durante el registro de su equipaje

El jugador de los New York Giants de la NFL (la Liga Nacional de Fútbol por sus siglas en inglés) A.J. Francis publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que denunciaba que, durante un registro por parte de la TSA , la Agencia de Seguridad en el Transporte, organismo dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que gestiona sistemas de seguridad en la red de transportes norteamericanos, las cenizas de su madre fueron esparcidas por todo su equipaje.

"Pedazos de mierda de TSA la próxima vez que revisen las cenizas de mi madre sin razón alguna por favor cierren el recipiente para que no se rieguen por mi ropa, lo menos que pueden hacer es su trabajo, basuras", escribió Francis en su tuit.

Hey you pieces of shit at @TSA next time you assholes feel the need to go thru my mother's ashes for no reason, make sure you close it back so her remains aren't spilled on all my clothes... the least you pieces of garbage can do is your fucking job pic.twitter.com/GcJDMXvWfO