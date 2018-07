Pone a la venta en eBay una hamburguesa del McDonald´s comprada hace 6 años

Un hombre canadiense ha puesto a subasta en el portal eBay una hamburguesa y unas patatas fritas de McDonald´s compradas hace seis años.

Dave Alexander asegura que el menú nunca se tocó, se congeló y parece como nuevo.

"Las patatas fritas son increíblemente aptas, parecen compradas esta mañana", declaró Alexander al programa 'As It Happens' de 'CBC Radio'. "La hamburguesa se ha oscurecido un poco. El pan está casi tan duro como un disco de Hockey, pero estéticamente parece nueva", matizó.

Alexander puso un precio inicial de 22.91 €. El viernes las pujas alcanzaron los 62.65 €.