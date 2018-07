Tiene 17 años, trabaja para la Nasa y será la primera persona en viajar a Marte

Alyssa Carson de 17 años se convertirá en la primera persona en pisar Marte.

Carson, de Baton Rougue, Louisiana, (EE.UU), trabaja para la NASA. La agencia espacial la conoce desde que tenía 7 años, cuando acudía con regularidad a los campamentos espaciales que la agencia organiza en en Huntsville, Alabama; Quebec, Canadá; e Izmir, Turquía. La joven visitó cada uno de ellos y desde entonces la NASA la prepara para ser astronauta, tal y como ha informado 'The London Free Press'.

En el 2033, si todo discurre con normalidad, cuando Carson cumpla 32 años, la NASA tiene planeado enviarla a Marte, donde pasará de 2 a 3 años cultivando el planeta rojo y preparándolo para su colonización. Una de sus misiones será la búsqueda de signos de vida.

