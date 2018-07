"Esos gordos dedos míos": Un australiano transfiere por error miles de dólares a un extraño

Un ciudadano australiano transfirió 25.000 dólares australianos (cerca de 16.000 euros) a la cuenta de un desconocido, informó '9 News'.

'Whole Landscapes' emitió a Peter Muraway una factura por la cantidad indicada por unos trabajos relacionados con la construcción.Cuando Muraway se dispuso a pagar la factura, tecleó mal los dígitos y el dinero fue a parar a una persona desconocida.."Fue un simple error de mis gordos dedos", se lamentó el hombre. en declaraciones al citado medio.

Tras no recibir el dinero, 'Whole Landscapes' se puso en contacto con Muraway para comunicárselo, quien asustado acudió a su banco. Allí aludieron que no podían ayudarlo. El hombre acudió entonces al banco donde se había recibido la transferencia, donde le explicaron que no podían cancelarla sin el consentimiento del destinatario, quien por alguna razón no se ponía en contacto.

Muraway decidió hacer la historia pública y el banco del beneficiario decidió devolver aproximadamente la mitad del ingreso.