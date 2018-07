Un niño de 8 años comenzará la Universidad tras haber finalizado sus estudios de secundaria

Laurent Simons, un niño belga de ocho años y algo precoz, comenzará sus estudios superiores tras haber recogido el título que certifica que ha concluido con éxito la secundaria.

Tras los meses de verano, el joven acudirá a la universidad. Según explicaron sus padres a la radio belga 'RTBF', el menor tienen un coeficiente intelectual de 145, algo que seguramente ayudó a que terminara sus estudios en tiempo récord. Además añadieron que el pequeño muestra un interés especial por las matemáticas "porque es muy amplia, hay estadísticas, geometría, álgebra".

Su padre comentó que el pequeño Laurent tuvo algún problema al relacionarse con el resto de compañeros en su infancia, ya que a su hijo no le interesaban mucho los juguetes, pero aseguró que la decisión de comenzar con su carrera universitaria no es una preocupación para la familia."Si decide mañana convertirse en carpintero, eso no sería un problema para nosotros, siempre y cuando sea feliz", afirmó el progenitor.

En Bélgica los estudios de secundaria tardan unos 6 años en completarse. Simons lo consiguió en año y medio.