Un hombre se 'venga' de su mujer infiel y sube las imágenes a Twitter

La venganza de un hombre despechado que preparó para su mujer infiel se ha convertido en la última sensación de Internet donde ha obtenido más de 59.000 'me gusta' y ha sido reproducida más de 9 millones de veces.

En la grabación se puede apreciar como una voz masculina guía a una mujer con los ojos vendados a través de los pasillos de una casa para darle una sorpresa. Cuando llegan a una habitación y la voz le da permiso para quitarse el antifaz, la mujer se encuentra con todas sus pertenencias empaquetadas cuidadosamente como en el Día de Navidad. El hombre le reprocha su infidelidad con un tal "Hubert" y la echa de casa.

Al parecer, las imágenes no son reales. Según el portal web 'The Next Web', todo está planeado de antemano por el cómico estadounidense Gerald Huston, quien utiliza la realidad más cruda para dar veracidad a sus historias.