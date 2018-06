Una modelo de Victoria´s Secret demanda a un hotel porque unas chinches masacraron su cuerpo

Sabrina Jales St. Pierre, una modelo Brasileña, ha demandado al hotel Embassy Suites de la cadena Hilton en Palm Desert, California (EE.UU.), donde supuestamente padeció el ataque de unos chinches cuyas picaduras le dejaron marcas por todo el cuerpo durante su estancia en 2016, informa 'KESQ'.

La joven ha trabajado para grandes marcas como Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Valentino, Versace o Victoria's Secret, y asegura que fue "masacrada" por los insectos. Ahora, la modelo exige una compensación económica.

"Sabrina comenzó a notar las picaduras después de pasar su primera noche", que posteriormente, se extendieron por todo el cuerpo, detalló su abogado Brian Virag, que califica el caso de Jales como el peor que ha visto en su carrera, tal y como recoge 'The Desert Sun'.

Como consecuencia de las picaduras, la maniquí "sufrió pesadillas" que derivaron en un "trauma psicológico" y en "un miedo a los chinches" que arrastra hasta hoy, aseguró Virag. El suceso "afectó severamente su carrera porque su cuerpo es su trabajo", matizó el letrado.

Por su parte, un representante del hotel ha afirmado que la habitación de Jales fue cuidadosamente inspeccionada tanto por la administración del establecimiento como por una empresa de control de plagas, sin que se encontrara ninguna evidencia de los insectos.

