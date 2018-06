Este es el tren de alta velocidad dedicado a Hello Kitty que circulará por Japón

El país ni´pon presento el martes en sociedad al tren de alta velocidad 'Hello Kitty', pintado de color rosa y con continuas referencias a la 'gatita' mundialmente conocida, que empezará a circular el sábado en varias líneas de la red Shinkansen. En especial, el convoy cubrirá el tramo entre Osaka-Fukuoka, en el oeste del país.

En su interior, el tren mantiene diseños llamativos: sillones violetas y rosas y con reposacabezas blancos decorados con Hello Kitty. Además los pasajeros podrán fotografiarse junto a un reproducción de gran tamaño del icónico personaje.

