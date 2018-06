Jhrying Jones, un joven de 19 años, fue detenido tras colarse en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (Georgia, EEUU) y pasearse por la pista en calzoncillos.

Las imágenes fueron grabadas por los pasajeros de una avión y compartidas en las redes sociales.

The male who accessed the #ATL airfield is in Atlanta Police custody. APD is investigating the incident. There is no impact to #ATL Ops