Un hombre de 90 años se disculpa por haber robado una señal de Stop hace 75

Incapaz de cargar con la culpa, un hombre de 90 años, originario de Texas, Estados Unidos, se ha disculpado públicamente por un crimen que cometió en su adolescencia.

A través de una misiva, que el infractor de manera anónima remitió a la ciudad de Midvale en Utah, y en la que incluyó un billete de 50 dólares, el hombre se disculpa y en sus líneas confiesa haber robado una señal de tráfico en su juventud, cuando era un "adolescente irreflexivo".

La ciudad de Midvale publicó la conmovedora carta en Twitter, en la que el autor explica que quiere restaurar todas las cosas que hizo mal en su pasado.

We received the sweetest anonymous letter from a 90-year-old Texas gentleman, and just had to share with y'all. #texas #BlessHisHeart pic.twitter.com/z2A5k78gBz