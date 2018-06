Una empleada de una famosa hamburguesería encuentra un ratón vivo en la bolsa de los panes

Sky Frame, una empleada de una hamburguesería Wendy´s en Catoosa, Oklahoma (EE.UU.) publicó en su perfil de Facebook un vídeo con las imágenes de un ratón vivo que encontró en el interior de una bolsa de panes todavía cerrada. En su publicación, la trabajadora avisaba de que no consumieran comida en el local de la cadena.

Frame, que trabaja para Wendy´s desde hace casi dos años, en declaraciones a 'Neal Communications', explicó que no fue ella quien encontró el roedor. Fueron los gritos de otros empleados los que la alertaron. Cuando acudió a ver qué sucedía se encontró con el ratón dentro de la bolsa.

"Personalmente, no me siento cómoda dando de comer bollos que han estado en contacto con ratones". "Mis amigos van allí. Mi familia va allí. No me siento cómoda sirviendo eso", aseguró al citado medio.

La empleada también manifestó que no es el primer caso de estas características, y que otros empleados han detectado irregularidades en distintos establecimientos de la franquicia.

La repercusión de las imágenes, en las que también se aprecia un cigarrillo sobre la mesa de producción, ha llevado a la compañía a emprender una investigación interna tal y como han manifestado en un comunicado: "Nuestro franquiciado es consciente de esta situación y se toma este asunto muy en serio. Se ha iniciado una investigación para garantizar que se tomen medidas inmediatas y apropiadas. Tenemos procedimientos rigurosos para garantizar restaurantes seguros y en buen estado", explicaron desde la compañía.