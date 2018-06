El rodaje de 'Terminator 6' divide al barrio de Lavapiés

El barrio de Lavapiés tiene el corazón partido por el rodaje de la película 'Terminator 6,' protagonizada por Arnolnold Schwarzenegger y dirigida por James Cameron. Los vecinos están en pie de guerra "porque desde el domingo que llegaron los camiones y todo el despliegue no se puede aparcar en ningún lado" y los comerciantes de la zona, "encantados", por el incremento de sus ventas, "sobre todo, latas de cerveza y de Coca-Cola". Y todos, vecinos, comerciantes y curiosos, pendientes del actor, al que nadie ha podido ver todavía.

"Todo comenzó el pasado domingo. La calle de Valencia amaneció llena de cintas y de vallas que ponía no aparcar. No dejaron ni un sitio para los residentes", explica José Arias, vecino del barrio, quien, también denuncia que "se arman unos atascos impresionantes. Esta mañana, con un camión de recogida de basuras, el atasco ha llegado hasta la Ronda de Valencia. Aquí han montado 'el cuartel general', la infraestructura, y me han dicho que se van a quedar hasta el jueves".

Imponen los 12 camiones, matrícula todos de Hungría, aparcados a lo largo de la calle de Valencia, así como el despliegue de las calles colindantes. Los equipos de producción deambulan, todos vestido de negro, con "pinganillo" en la oreja, repartiendo órdenes, pero no cuentan nada.

"Han rodado en una corrala de la calle Sombrerería y esta mañana han estado por Santa Isabel, cerca de una farmacia, me ha contado una vecina. Esa calle es muy de salir en películas. Todo es antiguo y está muy bien cuidado", relata uno de los agraciados con el rodaje, Pedro, que tiene una tienda de alimentación en la zona.

"No nos cuentan mucho los de los camiones, porque sólo hablan inglés, pero parece que sí está Schwarzenegger, que es el protagonista. Aunque sólo van a rodar aquí unas pocas escenas", añade Pedro, mientras regresa a la tienda a despachar a sus clientas habituales.

Tampoco se sabe si está la coprotagonista, Linda Hamilton, aunque ésta es menos conocida que el musculoso exgobernador de California, entre el vecindario del barrio más castizo de Madrid, ni se ha visto a Cameron, uno de los directores consagrados de Hollywood por 'Titanic' y 'Avatar', entre otros títulos.

"MOMENTO DULCE"

Desde la Film Office de la ciudad de Madrid explicaron a Servimedia que la capital vive un "momento dulce" respecto a las producciones cinematográficas, y destacaron el "patrimonio inmaterial" que supone para la ciudad que se produzcan rodajes de este tipo en escenarios madrileños.

En cuanto al malestar de los vecinos, desde esta oficina municipal dependiente del Ayuntamiento aseguraron que en su relación con las productoras tratan de hacerles ver la necesidad de que haya un "retorno" con el vecindario en el que se rueda.

De hecho, propusieron que, de alguna manera, se reparen los inconvenientes que ocasionan y propusieron un ejemplo: dar entradas para el preestreno de la película u otras iniciativas semejantes que involucren al vecindario afectado.