El avión que trasladaba a la selección de Arabia Saudita se incendió durante el aterrizaje

Los integrantes de la selección de fútbol de Arabia Saudí se llevaron un buen susto cuando el avión que les trasladaba a la ciudad rusa de Rostov sufrió un incendio en uno de sus motores durante el aterrizaje.

Aunque se vivieron momentos de tensión, afortunadamente todo quedó en un susto. La delegación se encuentra en perfecto estado.

📄| The Saudi Arabian Football Federation would like to reassure everyone that all the Saudi national team players are safe, after a technical failure in one of the airplane engines that has just landed in Rostov-on-Don airport, and now they're heading to their residence safely.