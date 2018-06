La bronca de Macron a un estudiante francés: "No hagas el imbécil. A mí me llamas señor presidente"

El primer ministro francés, Emmanuel Macron, tuvo un encontronazo con un estudiante durante un acto conmemorativo celebrado en el país.

El joven saludó al presidente al grito de "¿Qué pasa, Manu?", palabras que no sentaron bien a Macron, que no dudó en contestarle"a mí me llamas señor presidente o señor", respondió visiblemente contrariado. "Estás en una ceremonia oficial, así que te comportas como debe ser. Puedes hacer el imbécil pero hoy hay que cantar la Marsellesa y el Canto de los Partisanos (himno de la Resistencia francesa durante la ocupación alemana). Me llamas señor Presidente de la República o señor, ¿vale?", le explicó.

El joven le respondió con un "Sí, señor presidente", aunque Macron continuó con su reprimenda. "Muy bien. Y haces las cosas en orden. El día que quieras hacer la revolución, aprende primero a tener un diploma y a alimentarte por ti mismo, ¿de acuerdo? Entonces ya podrías ir a dar lecciones a los demás", le espetó, poniendo punto y final a la conversación con un golpecito en el brazo.