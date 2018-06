La foto de un bebé recién nacido en el interior de una incubadora está revolucionando las redes sociales.

El pequeño, identificado como Rajinikanth, tal y como informa 'The Times of India', posa con su cabeza repostada sobre sus brazos, una hora después de un complicado parto, en una actitud que bien podría ser a misma que la de un adulto.

