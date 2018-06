Una familia residente en el estado de Florida, EE.UU., se despertó sobresaltada por los ruidos que unos trabajadores estaban haciendo en el tejado de su casa.

Pearl Northrup dijo que su familia se despertó en su casa de Lehigh Acres debido a los fuertes golpes que se estaban produciendo en el techo de su casa, el cual observaron estaba parcialmente arrancado.

"Alguien está golpeando mi techo", declaró Northrup a 'WFTX-TV'.

A continuación, Northrup llamó a su casera, Sarah Fritchey, para pedirle explicaciones. Fritchey se mostró sorprendida porque ella no había ordenado ninguna obra en el inmueble. "No lo hice , no pedí que nadie construyera el techo", dijo Fritchey. "Vinieron a nuestra propiedad y comenzaron a arrancar el techo", sentenció.

El propietario de la empresa de techados responsable, L.B. Skaggs, se disculpó alegando que sus trabajadores habían introducido mal la dirección del servicio en el GPS y llegaron al lugar equivocado. Aunque tras percatarse del error, repararon los daños causados, la propietaria y la familia arrendada no se mostraron satisfechos con las obras.