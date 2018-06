Una mujer residente en Memphis, Tennessee (EE.UU.), fue arrestada el domingo después de la publicación de un vídeo en el que se muestra cómo transportaba en su furgoneta a dos menores encerradas en jaulas para perros.

En las imágenes se puede apreciar como una niña desciende del maletero de un Ford Explorer después haber sido sacada de una jaula para animales, en en bulevar Elvis Presley, cerca de Graceland, en la citada ciudad norteamericana.

Tras la publicación de las imágenes, las autoridades procedieron a la detención de Leimome Cheeks, de 62 años, acusada de un delito de maltrato infantil contra dos menores de 7 y 8 años.

Por el momento se desconocen las causas del comportamiento de la detenida y el tipo de relación que mantiene con las niñas.

Viral Video: A woman is now behind bars after this video showed her letting children out of a dog kennel in Memphis. Children told police there was no room inside of the truck and there were no vents in the back where the kennels were. @3onyourside pic.twitter.com/MfxLyJI8As