Un hombre recibe por error un cheque del banco por más de un millón y lo devuelve

Un ciudadano recibió por error, y por correo, un cheque del banco por un valor superior al millón de dólares.

Eric Gabriel, residente de Carolina del Norte (EE.UU.), recibió el mesa pasado un cheque del Bank of America por un importe 1,000,017.98 dólares, firmado por la entidad y dirigido su nombre.

Según manifestó a 'WSOCTV'. tanto él como su familia estaban "enloquecidos" y durante un rato estuvieron celebrando la agradable sorpresa mientras saltaban de un lado al otro de la habitación. Admitió que la perspectiva de convertirse en millonario fue tentadora. "Pude sentir que algo me decía: Quiero esto, pero no era mío". "Hay tantas cosas que pasan por tu cabeza, como oh, puedo hacer esto. Puede que ni siquiera tenga que volver a trabajar'".

Finalmente, la familia decidió devolver el cheque al banco."Básicamente dijeron, 'Ups, cometimos un error', y eso es todo lo que dijeron", aseguró Gabriel al citado medio.