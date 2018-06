El obituario de Kathleen Dehmlow, que ha aparecido publicado en el 'Redwood Gazette' esta semana ha generado cierta polémica entre los estadounidenses.

En su esquela se puede leer que la mujer "nació el 19 de marzo de 1938 y era residente en Springfield, Minnesota. Se casó en 1957 con Dennis Dehmlow, y con el tuvo dos hijos: Gina y Jay". Hasta aquí todo normal.

En los siguientes párrafos, el tono de la esquela cambia un poco: "En 1962 se quedó embarazada del hermano de su marido, Lyle Dehmlow, y se mudó a California. Abandonó a sus hijos, Gina y Jay, que fueron criados por sus padres en Clements, el Sr. y la Sra. Joseph Schunk ", continúa el obituario. "Falleció el 31 de mayo de 2018 en Springfield y ahora enfrentará un juicio. Gina y Jay no la echarán de menos, y entienden que este mundo es un lugar mejor sin ella ", concluía la esquela.

A pesar de las duras palabras, algunas personas compartieron sus condolencias a través de la web. "El buen Dios te ama más que cualquier otra persona podría haberlo hecho". "Estás en el cielo ahora con nuestro salvador. R.I.P., " escribió un usuario."Espero que encuentres la paz ", agregó otro.

Paragraph 1: ok

Paragraph 2: ok

Paragraph 3: wait

Paragraph 4: OH

Paragraph 5: *airplane flies overhead with a banner reading WELCOME TO HELL MOM* pic.twitter.com/ppV45htrda