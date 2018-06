David Luiz, defensa brasileño del Chelsea inglés, compartió un divertido vídeo grabado en un zoológico de Dubái.

El defensor se puso una rama de una planta en la boca para que una jirafa del recinto la cogiera de sus labios, a cambio, el animal confundió su melena con la planta, y casi le arrancó la caballerea.

Una divertida imagen que el defensa ha querido compartir en las redes sociales.

David Luiz no estará en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018,

.@DavidLuiz_4 has been making friends on holiday! 🦒😂 pic.twitter.com/1YQmytnP8z