Una mujer de 71 años completa el reto de hacer el pino en cada uno de los 50 estados de los EE.UU.

Una mujer de 71 años ha completado el reto de hacer el pino en los 50 estados que forman los EE.UU.

Anne Bruinoog, jubilada y fanática del yoga, tachó de su lista el estado de Alaska, el último que faltaba donde realizar su acrobacia, informó 'The Ketchikan Daily News'.

Bruinooge aseguró que ha estado viajando por el país durante la última década, haciendo el pino en cada estado que ella y su esposo visitaban.

"Tengo 71 años. Hice el primero en mis 60 años, y creo que ya he terminado ", comentó al 'Daily News'.

