Un 'youtuber' arrestado tras retransmitir en directo una falsa amenaza de bomba

Arab Andy, un famoso 'youtuber' fue arrestado el pasado jueves acusado de provocar el pánico en el campus de la Universidad de Washington tras haber dado un falso aviso de bomba y retransmitirlo en directo por 'Youtube'.

Arab Andy entró en una de las salas de la Universidad, que en esos momentos estaba llena de gente, armado con su teléfono móvil y su particular sentido del humor. Tras reclamar la atención de los asistentes, el 'youtuber' les trasmitió un mensaje pregrabado en el que aseguraba que un artefacto explosivo iba a explosionar en breves momentos. La grabación decía lo siguiente: "C4 se ha activado con éxito, la cuenta atrás de la explosión de la bomba se inició con éxito".

En esos momentos el pánico cunde entre el personal, que empieza a abandonar la sala de manera precipitada mientras Arab Andy retransmite los hechos en directo.

Tal y como informó 'The Daily Dot', tras comprobar que no existía explosivo, las autoridades detuvieron al 'youtuber'. El juez fijó su fianza en 75.000 dólares.

Judge sets bail at $75,000 for suspect arrested for UW bomb threat. Judge says Jammal Harraz could be a threat to public safety. Bail $75,000. @KIRO7Seattle pic.twitter.com/xw7QLK7rTp