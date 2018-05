"No olvides que hoy te espera la muerte", el macabro recordatorio de Facebook que ha aterrorizado a una joven

A una mujer londinense se le heló la sangre cunado en la pantalla de su teléfono móvil leyó un recordatorio que le envió la red social Facebook: 'Reminder: You have an event coming up today: Death' ('Recordatorio: Tienes un evento para hoy: la muerte')

Quizás no le venía muy bien del todo, sin embrago se trataba de un aviso para asistir a una conferencia, celebrada el martes, y que versaba sobre la muerte, aún así la mujer colgó la imagen en Twitter donde se hizo viral

this is a public lecture I thought about going to tonight but fuck, what a notification pic.twitter.com/wwmFJdnBrr Rachel (@underthenettle) May 29, 2018

Por el momento, no sabemos si regresó de tan peculiar evento.