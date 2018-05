De sobra es conocida la afición de los estadounidenses por esta golosina en forma de nube, que según ellos gana en sabor cuando se calienta en el fuego.

Pues bien, un ciudadano escribió al Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) preguntando si era buena idea calentar esta chuchería, utilizando para ello la lava de volcán que ha obligado a evacuar a unas 2.000 personas. La pregunta en concreto fue la siguiente: ¿Es seguro calentar 'marshmallows' en la lava del volcán, suponiendo que para ello tengas un palo muy largo? o por el contrario, ¿serían perjudiciales para a salud?

@USGSVolcanoes Is it safe to roast marshmallows over volcanic vents? Assuming you had a long enough stick, that is? Or would the resulting marshmallows be poisonous? @JimGriffith_SV @DrFunkySpoon

La respuesta por parte de la USGS no se hizo esperar: "Erm ... vamos a tener que decir que no, que eso no es seguro. (¡Por favor, no intente!)", advirtieron desde el centro.

Erm...we're going to have to say no, that's not safe. (Please don't try!) If the vent is emitting a lot of SO2 or H2S, they would taste BAD. And if you add sulfuric acid (in vog, for example) to sugar, you get a pretty spectacular reaction.