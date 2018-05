¿Por qué lleva tacones? Esta foto que circula por Internet te dejará alucinando

Una inocente foto de dos compañeros de trabajo que parecen abrazarse ha despertado todo tipo de comentarios en la red, y es la prueba definitiva de que no todo lo que vemos es real.

La imagen fue compartida en Twitter el pasado 24 de mayo y desde entonces ha despertado todo tipo de comentarios ya que no parece estar del todo claro a quien pertenece cada parte del cuerpo que aparece en ella.

Echa un vistazo y resuelve, si puedes, este quebradero de cabeza.

At first i thought he was wearing the heels pic.twitter.com/GSqurm3AcE