Un retrete obstruido provoca un grave problema contaminación medioambiental y obliga al cierre de una escuela

Un inodoro obstruido ha provocado un serio problema en la "calidad del aire" y como consecuencia del mismo, una escuela de secundaria ha tenido que ser evacuada en Carolina del Norte, EE.UU.

Tras la presencia de un "olor desconocido" el miércoles, los estudiantes y el personal docente de la South Mecklenburg High School, tuvieron que ser desalojados.

Según el Departamento de Bomberos de Charlotte, el olor provocó que muchos estudiantes tuvieran ardor de ojos y abrasamiento de la garganta, y tuvieron que ser atendidos en el lugar de los hechos, informó 'WCNC'.

Tras el análisis del inodoro no se encontró ninguna sustancia peligrosa en su interior.

Update: 8900 Park Rd; CFD Haz Mat Teams monitored affected area and found nothing hazardous; odor was caused by clogged toilet; currently no students or faculty have been transported