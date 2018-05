Dos periodistas narran en directo una persecución ¡de un coche equivocado!

Dos presentadoras de 'ABC7 News' narraron a los telespectadores una persecución policial. Su narración fue precisa y minuciosa, el único problema es que el helicóptero de la cadena enfocaba al coche equivocado.

Las imágenes, colgadas en Twitter, muestran cómo la cámara se centra en un Chevrolet Impala que en plena persecución se para en un mercado. Seguidamente, los periodistas piden para que el sospechoso no vaya armado, cuando éste baja del coche. La transmisión se corta por unos segundos, pero vuelve a enfocar al Impala, en ese momento, se dan cuenta que se trata del coche equivocado.

"Oh querida, creo que teníamos el coche que no era, Colleen", dice una de las presentadoras mientras la cámara consigue enfocar a un Toyota Camry que sí era sospechoso, y que estaba siendo perseguido por la Policía de Inland Empire de California.

