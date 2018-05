Una mujer de 70 años podría convertirse en la mujer más longeva en dar a luz

María de la Luz, una mujer de nacionalidad mexicana y de 70 años de edad, está embarazada y a punto de convertirse en la mujer más longeva del mundo en dar a luz. Sólo le faltan tres meses para el feliz alumbramiento, tal y como informa el diario 'Debate'.

La mujer, residente en La Sirena de Mazatlán (Sinaloa, México), está embarazada de una niña, y si todo va bien, alumbrará el próximo verano su séptimo hijo.

Cuando acudió a hacerse unas pruebas al hospital, los facultativos no daban crédito a su estado de buena esperanza y tuvieron que realizara 8 ecografías para cerciorarse por completo. "Ya me hicieron como 10 ultrasonidos en una clínica privada y en el seguro social. Los doctores no lo creían", comentó la protagonista.

María de la Luz se encuentra en su sexto mes de gestación y padece los síntomas propios de su estados: "mareos, vómitos y calambres".