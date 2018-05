Consigue su primer hoyo en uno a los 94 años y tras pasar más de 70 jugando al golf. Era su último partido

Un hombre de 94 años de edad puso el broche final a su trayectoria, de más de 70 años practicando tan singular deporte, embocando la bola en un sólo golpe.

En declaraciones a 'The Zanesville Times Recorder ', Ben Bender, el nonagenario deportista, aseguró que "el Señor sabía" que era su último partido y le regaló un hoyo en uno.

Los hechos ocurrieron la semana pasada en el campo de Green Valley Golf Course de Zanesville, Ohio. Para su golpe más fantástico, Bender utilizó una madrea 5 para cubrir una distancia de 175 yardas desde el 'tee' en el tercer hoyo que jugaba, tal y como adelantó 'La información'.

Bender comenzó a practicar golf cuando tenía 28 años y durante su carrera llegó a reducir su handicap a 3. Los problemas que sufre en su cadera le impiden jugar con asiduidad y sabe que no podrá volver a hacerlo.

"Estuve cerca de algunos hoyos en uno, pero este estaba a nivel en el green antes de curvear hacia el hoyo y entrar", relató Bender a The Zanesville Times Recorder. "Estaba asombrado al verlo. Jugué unos hoyos más, pero mi cadera me dolía y tuve que parar. Parece que el Señor sabía que era mi última ronda, así que me dio un hoyo en uno".