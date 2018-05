Muere tras la explosión de su cigarrillo electrónico

Un hombre murió en su casa como consecuencia de la explosión de un cigarrillo electrónico. La víctima tenía el 80% de su cuerpo cubierto de quemaduras.

El pasado 5 de marzo, los bomberos del condado de Pinellas (Florida, EE.UU.) acudieron al domicilio de Tallmadge D'Elia, de 38 años, alertados por un aviso de incendio. Dentro del domicilio encontraron el cuerpo sin vida de D'Elia.

La autopsia del fallecido ha confirmado, según el canal '10News', que las heridas que D'Elia tenía en su cabeza se debían a la explosión de un cigarrillo electrónico. Además, las quemaduras que cubrían la mayor parte de su cuerpo se debieron a la misma deflagración, y no fueron consecuencia del incendio que se originó después.

El aparato explotó en llamas y salió disparado como un proyectil, golpeando en la cabeza de D'Elia, y causándole la muerte.

El cigarrillo fue fabricado por una empresa filipina de productos de 'vapeo', Smok-e Mountain, y según el rotativo 'The new Herald', el dispositivo no estaba regulado por la ley.