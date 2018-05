El violento bautizo de un bebé a manos de un cura ortodoxo

Las imágenes de un sacerdote cristiano ortodoxo que bautiza de forma violenta a un bebé han despertado la indignación de los usuarios de las redes sociales. El vídeo subido en Twitter tiene más de 14 millones de reproducciones, ha generado cerca de 5,700 comentarios y ha sido retuiteado aproximadamente 53,000 veces.

Las imágenes muestran cómo un obispo sujeta al bebé con fuerza y lo introduce en la pila bautismal repetidas veces y de forma enérgica, sumergiendo su cuerpo completamente y en repetidas ocasiones.

The most violent baptism ever': Greek Orthodox bishop scares nearby children as he dunks baby in water.https://t.co/aAMHUFwLUo pic.twitter.com/w2U5vGsnXm