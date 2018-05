Dejó 6.500 euros de propina por error y no pudo recuperarlos

Hay países en los que dejar propina es una obligación, por ejemplo en Estados Unidos. Otros, como el Reino Unido o Suiza, tienen en sus datáfonos una opción en la que se puede teclear la cantidad exacta de propina que se quiere dejar, y precisamente esta funcionalidad, fue la responsable de aguarle la fiesta a Olesja Schemjakowa y dejarle su cuenta corriente tiritando.

Schemjakowa acudió junto a su hijo a la cafetería New Point en Dietikon, cerca de Zúrich (Suiza). Tras haber consumido un café y un pastel, la mujer solicitó al camarero la cuenta. Cuando este le trajo el datáfono para pagar con su tarjeta, Schemjakowa cometió un error, y en vez de marcar la cantidad de propina que deseaba dejar, tecleó su código PIN; cuatro dígitos que inflaron una factura de de 23,70 francos suizos (unos 20 euros) a una de 7.709 francos, casi 6.500 euros.

Schemjakowa, residente en Mulhouse, Francia, se dio cuenta de lo sucedido cuando recibió la factura del banco, tal y como informa 'El Confidencial'.

La mujer se quedó a cuadros cuando en su entidad bancaria le informaron que no podían hacer nada por recuperar su dinero, y que, además, no existía delito alguno que denunciar, ya que no se había cometido ningún fraude. Lo mismo le dijeron cuando acudió a la policía suiza. Sólo le quedaba apelar a la buena fe del dueño de la cafetería.

Según la afectada, el dueño del local se mostró muy comprensivo y le aseguró que le reembolsaría la cantidad, "pero nunca lo hizo".