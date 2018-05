Dispara 4 veces a su expareja, la deja tetrapléjica, y la pide disculpas por WhatsApp

Un hombre dejó tetrapléjica a su expareja de 32 años, después de dispararla cuatro veces. Posteriormente, se disculpó con ella a través de un mensaje de voz enviado por WhatsApp. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Bogotá y ha despertado la indignación del pueblo colombiano.

Según medios locales, la mujer se encontraba en su domicilio del barrio de Santa Rita, en la capital colombiana, cuando comenzó a recibir constantes llamadas y mensajes de su expareja pidiéndola que saliera a la calle para mantener una conversación. "En el celular de mi hermana se ven unos mensajes de WhatsApp donde él le dice 'Salga puta', y cuando salió, él le disparó" contó el hermano de la víctima, Andrés Pover, a 'Caracol'. La víctima recibió disparos en el estómago y en el cuello.

Fueron los familiares de la mujer quienes, alterados por los disparos, salieron a la calle y la encontraron ensangrentada. Fue trasladada de urgencia al hospital La Victoria de la capital.

La indignación se apoderó de los colombianos cuando el mensaje de voz que envió el agresor a la victima pidiéndola perdón se hizo público: "Te saludo porque yo sé que no lo vas a hacer y pues realmente tienes razón y pues [...] lo que yo hice no tiene presentación [...] discúlpame. No es más lo que puedo decir, que se mejore. Cuídate, yo sé que me estás odiando y me vas a odiar, pero me gustaría verte mejor cada día, porque tú eres una persona muy inteligente. Bueno, eres media loca y sales con unas cosas raras, pero en este momento eres más inteligente que yo, yo te exigía que fueras inteligente y que no pelearas con nadie y yo no lo hice, fui muy bruto", se escucha decir al agresor en el audio.

La mujer, madre de 4 niños, permanece en la unidad de cuidados intensivos, y su agresor en paradero desconocido.