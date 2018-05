El extraño arcoiris que ha aparecido sobre el cielo de Kentucky

Un extraño fenómeno natural pudo contemplarse el domingo sobre el cielo de Hazard, Kentucky, EE.UU.

Esta rareza, que se asemeja a un pedacito de arcoiris, es conocida como 'arcoiris de fuego' o 'arco circumhorizontal'. Su nombre se debe a sus brillantes colores de arcoiris y su forma similar a una llama de fuego.

Lo impresionante es que sus colores sólo parecen proyectarse en las zonas del cielo donde hay nubes.

Fire rainbow was spotted in the Kentucky sky Sunday - here's how they form: https://t.co/f1u0BXRibB pic.twitter.com/PvL4pTgYEz