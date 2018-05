Un taxista muere devorado tras intentarse hacerse un 'selfie' con un oso

El miércoles, cerca de Papadahandi, en el distrito de Nabarangpur, en Odisha (India), un taxista perdió la vida cuando el oso al que intentaba fotografiar no posó sonriente, y se abalanzó sobre él hasta devorarlo.

Prabhu Bhatara conducía su taxi cuando decidió hacer una parada 'tecnica' para ir al baño. Detuvo su vehículo, y vio un oso herido al que decidió acercarse para hacerse una foto con él.

Los pasajeros que viajaban en el coche le aconsejaron en repartidas ocasiones que no lo hiciera, que no era buena idea hacerse un 'selfie' con un animal herido. Pero Bhatara no hizo caso.

Cuando el hombre se acercó al oso, el animal se abalanzó sobre el taxista agarrándole por la cabeza.

Un hombre trató de enfrentare al oso pero no pudo salvar al hombre. Un guardabosques del parque donde se produjo el ataque dijo:"Bhatara murió en el acto. El oso actualmente está siendo tratado por sus heridas"