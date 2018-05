Nueva Zelanda se queja por no aparecer en la mayoría de los mapamundi

El Gobierno neozelandés ha lanzado una campaña denunciando un hecho que le escama desde hace varios años: ¿por qué no se incluye Nueva Zelanda en los mapamundi?

En un vídeo, el primer ministro, Jacinda Ardern, junto al comediante Rhys Darby, debaten en tono jocoso sobre el por qué se les excluye de los mapas que se realizan del mundo.

"Somos un país con forma extraña, de aspecto complicado, parecido a una chuleta de cordero a medio comer", le dice Darby a Ardern en el montaje. "¿Tal vez la gente nos está dejando de lado, pensando que somos un error?", se preguntan.

Nueva Zelanda ha quedado fuera incluso de los mapas que se exponen en lugares característicos del país, incluidos el del Museo de Historia Natural , en el el Central Park Zoo, Starbucks o Ikea.

"Compañeros humanos, existe una gran conspiración . Necesitamos demostrar que Nueva Zelanda no aparece en los mapas del mundo" denuncia jocosamente Darby en su cuenta de Twitter, y acompaña su post con una infinidad de mapas donde el país asiático no aparece. Hagan la prueba. Desternillante.

Fellow humans, there's a big conspiracy going down! We need to prove that New Zealand is missing from world maps so I can update New Zealand's fearless leader @jacindaardern. Help us #getNZonthemaphttps://t.co/Fj9YoB2mXO Rhys Darby (@rhysiedarby) May 2, 2018

Clue: #NewZealand is present on every upside down world maps pic.twitter.com/6iri0kDhUQ El Féry 🐹✒ (@bulles_techno) May 3, 2018