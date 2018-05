Lanzan el primer helado con sabor a....¡tostadas y bacon!

Una compañía de helados estadounidense, situada en Nueva Jersey, anunció un nuevo sabor en su carta de helados: el revolucionario helado de tostada y bacon caramelizado.

"¡No hay mucho más Jersey que este!" la compañía dijo en Twitter.

Jake Hunt, socio de la compañía explicó a 'nj.com' que pensaron que un helado simplemente de bacon sería "asqueroso", por lo que decidieron combinar el sabor a cerdo con el de las tostadas y el dulce de arce francés para lograr un "equilibrio realmente bueno de súper dulce y súper salado ''.

¡Que aproveche!

doesn't get much more Jersey than this! Taylor Ham+French Toast ice cream debuts tomorrow as part of our 'Only In Jersey' collection! #taylorham #maplesyrup #icecream #jersey @petegenovese @FoodAddictors @nytfood @NewJerseyFood @Food52 @PeopleFood pic.twitter.com/Bp4yYORCKv