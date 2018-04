Una mujer embarazada que viajaba sola de Estados Unidos a Alemania se vio obligada a dar a luz en la habitación de su hotel en Turquía, donde había hecho escala antes de aterrizar en el país germano.

Tia Freeman, de 22 años, descubrió que estaba embarazada en enero, cuando ya estaba en su tercer trimestre de gestación. La joven había sacado un billete de avión para volar a Alemania y encontrase allí con un amigo. Debido a los altos precios del pasaje decidió no interrumpir su viaje, así el 7 de marzo emprendió rumbo a Europa. Antes de llegar a su destino, Freeman debía hacer escala en Estambul (Turquía).

Una vez en la ciudad turca, la mujer se vio obliga a parir a solas en su habitación, tan sólo ayudada por un tutorial que encontró navegando por 'YouTube'. Al día siguiente, se dirigió al aeropuerto para averiguar cómo podía salir del país con un bebé recién nacido.

Después de convencer a las autoridades locales y al personal de Turkish Airlines de su historia, las organizaciones de medios locales fueron informadas y se convirtió en noticia en el país, informa 'The Independent'.

Freeman fue conducida a la Embajada de los Estados Unidos en Estambul, donde solicitó un certificado de nacimiento y un pasaporte para su hijo, a quien llamó Xavier Ata Freeman.

Tras una revisión en el hospital, voló de regreso a EE.UU. junto a su hijo recién nacido.

I still really don't understand what's so shocking about my delivery story. Lol maybe it'll set in one day.