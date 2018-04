Un avión cubrirá 20 horas sin escalas en el vuelo más largo del mundo

Airbus ha comenzado las pruebas de largo recorrido del modelo A350 XWB, que cuenta con una autonomía de casi 18.000 kilómetros.

La aeronave, que está construida con motores de la marca Rolls-Royce, realizó un primer testeo con un trayecto de cinco horas de duración, para certificar los cambios introducidos en el modelo. Según un comunicado de la compañia, se espera que los nuevos aviones estén disponibles durante el segundo semestre del presente año.

El nuevo aparato tiene una capacidad de carga en su depósito de 24.000 litros de combustible suplementarios, lo que amplía su autonomía en 1.600 millas náuticas (unos 2.960 kilómetros), que le otorga un tiempo de vuelo de 20 horas.

Singapore Airlines ha encargado siete unidades del A350-900 Ultra Long Range, con la intención de utilizarlas en líneas entre Singapur y diferentes destinos en Estados Unidos, en particular hasta Nueva York, que es la ruta comercial en servicio más larga del mundo, con algo más de 9.500 millas náuticas (unos 17.600 kilómetros), según explica 'ABC'

La ruta sin escalas entre Singapur y Nueva York comenzará a operar a finales de este año y requerirá de 20 horas para completar el destino.

The Ultra Long Range #A350 XWB performs its first flight, ready to fly further than any other commercial airliner. Coming soon to @SingaporeAir. https://t.co/NmxPfu8pgG pic.twitter.com/4AVHs0Q7J3