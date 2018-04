13 camiones colocados en fila impiden el suicidio de un hombre que quería lanzarse desde un puente

La carretera Interestatal 696 al oeste de Detroit (Michigan, EE.UU.) fue esta madrugada el escenario donde un hombre se encaramó en uno de sus pasos elevados con la intención de lanzarse al vacío.

Los primeros oficiales que llegaron al lugar de los hechos lo hicieron sobre la 1:00 a.m, hora local, tal y como informó Fox 2. Allí se encontraron con el hombre a punto de saltar. Las autoridades se apresuraron a cerrar el tráfico de la autopista y comenzaron a dialogar con el suicida con la intención de persuadirle.

En un momento de la negociación, un camión de gran tonelaje traspasó el control policial hasta colocarse debajo del puente, a la altura del hombre. Posteriormente, otro decidió hacer lo mismo y se colocó junto al primer camión. La escena se repitió hasta en 11 ocasiones más. Los trailers formaron una hilera que funcionó como una especie de red de seguridad que impedía el salto del suicida.

Al parecer, el procedimiento no es nuevo. La policía de Michigan lo ha empleado en otras ocasiones para solventar situaciones similares, pero lo que fue inusual fue la presencia de tanto voluntario.

Finalmente, los camiones ocuparon todo el ancho del puente de Coolidge Highway, invadiendo los dos carriles de la carretera.

Los camioneros lograron que el hombre se retira del puente y salvaron su vida.

El suicida ha sido ingresado en un hospital.

La Policía agradeció a los implicados colgando en Twitter una curiosa felicitación que decía "Caballeros de la carretera, os saludamos. ¡Gracias!"

Knights of the road we salute you! Thank you! pic.twitter.com/fc4rBgZAyV